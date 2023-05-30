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Общество

В Великих Луках завершается масштабная реконструкция станции очистки воды

В Великих Луках завершается масштабная реконструкция станции биохимической очистки воды от сероводорода на очистных сооружениях водопровода из подземных источников, сообщили ПАИ в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

Фото пресс-службы Минстроя

Работы на объекте велись в течение трёх лет в рамках мероприятий федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жильё и городская среда». На сегодняшний день строительная готовность станции составляет 98 %.

«Основные строительно-монтажные работы, предусмотренные проектом, завершены. Мощность модернизированной станции биохимической очистки воды от сероводорода – 24 тысячи кубометров в сутки. Завершается внутренняя и наружная отделка здания очистки, ведётся тестирование автоматизированной системы управления и диспетчеризации. В течение июня будет проведена пусконаладка технологического оборудования и благоустройство прилегающей территории. Ввести объект в эксплуатацию планируется в III квартале, что позволит обеспечить доступ к соответствующей нормативам питьевой воде для 4,2 тысячи жителей города Великие Луки», – рассказала заместитель директора проектной дирекции Минстроя России Татьяна Волкова.

Фото пресс-службы Минстроя

В состав станции биохимической очистки воды от сероводорода, построенной в 1983 году, входят шесть реакторов очистки воды, отделения исходной воды и очищенной воды. Со временем качество очистки воды перестало соответствовать нормативам, поскольку старение и износ здания станции, трубопроводов и оборудования приводило к снижению их эксплуатационных характеристик.

Проект реконструкции предусматривал ремонт всех шести реакторов, замену технологических трубопроводов, запорной арматуры, расходомеров, а также установку целого ряда современного специализированного оборудования. На эти цели из федерального бюджета было направлено порядка 120 млн рублей.

Кроме того, в настоящее время в регионе ведутся работы ещё на четырех объектах водоснабжения. Так, помимо реконструкции станции биохимической очистки воды в Великих Луках, продолжается строительство станции очитки питьевой воды в деревне Родина, а также стартовали работы по строительству системы водоподготовки в посёлке Дорожный, системы водоподготовки в посёлке Дубрава-1, водозабора и сетей холодного водоснабжения в деревне Андромер. Эти объекты вступят в строй до конца текущего года.

В результате реализации мероприятий федерального проекта «Чистая вода» доля населения Псковской области, обеспеченного качественной питьевой водой, составляет 83,3 %. В планах – к концу 2024 года повысить этот показатель до 85,4 %. На эти цели в 2023-2024 годы из федерального бюджета будет направлено более 550 млн рублей.

С начала реализации федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жильё и городская среда», с 2019 года, в Псковской области построено и реконструировано пять объектов водоснабжения и водоподготовки. В частности, в Великих Луках реконструирован кольцевой водовод и построена централизованная сеть водопровода жилой застройки частного сектора, а также проведён капитальный ремонт трубопровода в Пскове и реконструирована система водоснабжения в деревне Переслегино. Кроме того, завершено строительство очистных сооружений водопровода в Порхове, ведутся мероприятия по оформлению ввода объекта в эксплуатацию.

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