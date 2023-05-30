Игорь Дитрих – о происходящем в Европе: Это геноцид

17:34, 30 мая 2023, ПАИ

Экзамен на знание латышского языка для граждан России с ВНЖ в Латвии и угрозу их депортации прокомментировал заместитель председателя Псковского областного Собрания, руководитель комитета по труду и социальной политике регионального парламента Игорь Дитрих в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3).

«Объяснить, что происходит у соседей, в целом в Европе, наверное, практически невозможно, потому что это не укладывается в здравый смысл. Есть понятие геноцид, и это геноцид, конечно, однозначно. Тут и никаких других мнений быть не может», – сказал Игорь Дитрих.

Он подчеркнул, что основная задача, которая стоит перед депутатами, – принять тех, кто захочет вернуться. «Чтобы они получили достойный социальный пакет и без проблем смогли адаптироваться <...>, то есть вернуться безболезненно. Мы видим, какое большое количество за прошлый год переехало», – подчеркнул вице-спикер.

По его словам, если русскоязычное население будет возвращаться, то это пойдёт только на пользу. «Это и трудовые резервы, это и умы, это и дети, это будущее нашей страны. Мы должны их принять», – заключил гость студии.