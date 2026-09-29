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Политика

Игорь Дитрих: Депутаты нового созыва готовы удержать высокую планку, поставленную Котовым и Ведерниковым

Депутаты готовы удержать высокую планку, поставленную бывшим председателем Заксобрания Александром Котовым и губернатором Михаилом Ведерниковым. Об этом сказал новоизбранный первый вице-спикер Законодательного Собрания Псковской области Игорь Дитрих по итогам первой сессии регионального парламента, сообщает корреспондент ПАИ.

Игорь Дитрих. Фото: ПАИ

«Много новых лиц, но есть и те, кто остался из предыдущих созывов. У кого-то и пять сроков, и четыре, и три. Наша задача, во-первых, выдержать ту высокую планку, которую нам поставили и Александр Котов, и наш губернатор Михаил Ведерников. Планка, на самом деле, высокая. И сообща молодые и те, которые уже были раньше, готовы планку удержать, а лучше ещё и повысить на благо прежде всего жителей Псковской области», – сказал Дитрих.

На прошедшем собрании депутаты единогласно утвердили структуру регионального парламента. Согласно принятому решению, в Заксобрании будут работать пять комитетов – по социальной политике; по бюджету, финансам и налоговой политике; по агропромышленному комплексу и землепользованию; по региональной политике и местному самоуправлению; по строительству, ЖКХ, энергетике и транспорту.

Помимо этого, в структуру войдут комиссия по делам защитников Отечества; комиссия по молодёжной политике, связям с общественными организациями и патриотическому воспитанию; комиссия по депутатской этике; комиссия по инвестиционной деятельности, поддержке малого и среднего предпринимательства; комиссия по достоверности сведений о доходах и противодействию коррупции.

С составом Заксобрания Псковской области можно ознакомиться в инфографике здесь. О профессиональном багаже нового состава Заксобрания смотрите в инфографике здесь.

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