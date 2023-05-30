Более 10 медалей привезли великолукские самбисты с соревнований в Полоцке
Более 10 медалей привезли великолукские самбисты с международного фестиваля боевых единоборств «Время побеждать», который проходил в Полоцке (Белоруссия). Об этом сообщает портал Luki-News.
Так, золотыми призёрами стали Никита Витков, Кирилл Фокин, Николай Кондратьев, Юрий Зайцев и Кирилл Кашкин. Серебро получили Илья Мишанов, Анна Михайлова, Михаил Фокин и Даниил Можаров, а бронзу - Дарья Прокошенко и Иван Михайлов.
Все спортсмены тренируются под руководством Евгения Мишанова.
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