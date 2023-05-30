Псковичи смогут стать участниками программы долгосрочных сбережений

17:48, 30 мая 2023, ПАИ

Госдума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому в России появится программа долгосрочных сбережений. Она направлена на повышение благосостояния граждан страны.

Программа долгосрочных сбережений предусматривает софинансирование накоплений. Так, на каждый рубль, вложенный её участником, добавят ещё один сверху. Кроме того, эти средства будут застрахованы государством на сумму 2,8 млн рублей.

«Программа долгосрочных сбережений даст гражданам возможность сформировать и получать дополнительные гарантии финансовой стабильности в будущем», - отметил министр финансов Антон Силуанов.

Граждане могут самостоятельно формировать долгосрочные сбережения на период до 15 лет через добровольные взносы и пенсионные накопления. Также появится возможность ежегодно получать дополнительный доход за счёт возврата НДФЛ на сумму внесенных накоплений до 52 тысяч рублей.