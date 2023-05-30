Автомобиль вылетел в кювет в Пыталовском районе
Водитель автомобиля ВАЗ-2108 не справился с управлением и вылетел в кювет. ДТП произошло в дачном кооперативе «Лесхоз», 3 в городе Пыталово. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».
В результате ДТП пострадал водитель. От госпитализации он отказался.
По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и отказался от прохождения медицинского освидетельствования.
На месте ДТП работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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