Для псковских школьников проводят физико-математическую образовательную сессию

18:24, 30 мая 2023, ПАИ

Для псковских школьников проводят физико-математическую образовательную сессию на базе ПсковГУ. Её участниками стали ученики 10-го «А» класса Псковского гуманитарного лицея. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе университета.

Под руководством преподавателей Института физико-математических наук и информационных технологий ПсковГУ учащиеся освоят решение геометрических, экономических и вероятностных задач, выполнят четырёхчасовую работу по физике. «Школьники узнают, как правильно оформлять результаты эксперимента и как математика связана с гармонией окружающего мира», — отметили в пресс-службе.

Первое занятие у ребят уже состоялось. Доцент кафедры математики и теории игр ПсковГУ Оксана Мартынюк рассказала десятиклассникам о решении экономической задачи.

В университете отметили, что сессия проводится при поддержке Северо-Западного центра математических исследований имени Софьи Ковалевской и является пилотным проектом «Математический класс» для учащихся старших классов школ Пскова, реализация которого планируется в рамках проекта «Сетевая образовательная программа бакалавриата «Прикладной анализ данных» для направления подготовки 02.03.01 «Математика и компьютерные науки» («Приоритет-2030»).