Более 2500 псковских выпускников сдавали сегодня ЕГЭ по русскому языку

18:10, 30 мая 2023, ПАИ

29 мая 2 580 выпускников Псковской области сдавали Единый государственный экзамен по русскому языку. Об этом ПАИ сообщили в комитете по образованию Псковской области.

Расписанием ЕГЭ в этом году предусмотрен один день экзаменов по русскому языку. 29 мая для проведения экзамена было организовано 34 пункта для 2 580 выпускников. Обязательный экзамен сдавал выпускник в пункте проведения на дому и пятеро — в исправительных учреждениях.

ЕГЭ по русскому языку является одним из обязательных экзаменов, положительный результат по которому даёт право выпускнику получить аттестат о среднем общем образовании. Для получения аттестата с отличием необходимо не только преодолеть минимальный порог 24 балла, но и набрать не менее 70 тестовых баллов, а для поступления в вуз — не менее 36 баллов. В этом году минимальный первичный балл за выполнения всей работы снижен с 58 до 54 баллов. Многие задания претерпели изменения, в том числе в критериях оценивания снято ограничение максимального объёма сочинения.

Результаты экзамена будут известны выпускникам не позднее 16 июня. Ознакомиться с ними они смогут в школах под подпись, также доступен сервис официального информационного портала ЕГЭ по ссылке.