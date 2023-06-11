Роскошь передвижения: псковичи обсуждают рост цен на бензин и газ

22:58, 11 июня 2023, ПАИ

Рост цен на бензин и газ на заправочных станциях обсуждают в соцсетях псковичи.

Так, один из горожан отметил, что ещё в конце мая на АЗС «Газпромнефть» дважды повысились цены на бензин – сначала на 70-80 копеек, а потом ещё на 30 копеек. Итого подорожание к началу июня составило более одного рубля.

Другой пскович заметил, что ещё 30 мая на АЗС «Татнефть» цены на бензин в среднем поднялись на 1,5 рубля.

Отметим, что в конце мая на одной из АЗС «Сургутнефтегаз» (ООО «Псковнефтепродукт») бензин АИ-92 стоил 47,85 рубля, АИ-95 – 51,05 рубля, АИ-98 – 61,3 рубля, дизельное топливо – 59,2 рубля.

В то же время на АЗС «Роснефть» бензин АИ-92 стоил 47,9 рубля, АИ-95 – 50,9 рубля, дизельное топливо – 59,7 рубля.

Сейчас же, по данным на 11 июня, на АЗС «Татнефть» цены на АИ-92 составляют 48,49 рубля, на АИ-95 – 51,79 рубля, на АИ-98 – 63,49 рубля, на дизельное топливо – 57,99 рубля.

В то же время на АЗС «Лукойл» АИ-92 стоит 48,78 рубля, АИ-95 – 52,6 рубля, АИ-98 – 62,49 рубля, дизельное топливо – 60,36 рубля.

На АЗС «Газпромнефть» АИ-92 сейчас стоит 48,1 рубля, АИ-95 – 51,4 рубля, дизельное топливо – 58,45 рубля.

На АЗС «Роснефть» бензин АИ-92 сейчас стоит 47,9 рубля, АИ-95 – 51,1 рубля, дизельное топливо – 59,7 рубля, а на заправке «Псковнефтепродукта» АИ-92 сейчас стоит 48,09 рубля, АИ-95 – 51,25 рубля, АИ-98 – 61,8 рубля.

«Цены росли ещё в мае. А за первые десять дней июня цены на бензин в среднем поднялись на 0,2–1,5 рубля в зависимости от марки бензина и АЗС, на которой заправляешься», – подчеркнул один из псковичей в соцсетях.

Также псковичей возмутил рост цен на автомобильных газозаправочных станциях (АГЗС). Так, на одной из таких заправок 26 мая газ стоил 22,7 рубля, а уже 28 мая – 23,1 рубля.

В настоящее время на АГЗС «Газпромнефть» стоимость газа составляет 23,25 рубля, у «Псковнефтепродукта» – 23,5 рубля, на ПТК на улице Труда – 23,9 рубля.

«Цены, как обычно, растут, а зарплаты – нет», – посетовал один из псковичей.