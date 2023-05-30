В Пскове ведут борьбу с борщевиком Сосновского
На территории Пскова подрядная организация активно ведёт борьбу с борщевиком Сосновского. К работам приступили ещё в апреле. Об этом сообщили в телеграм-канале «Администрация города Пскова».
Специалисты освобождают от сорняка муниципальные территории механическим, химическим или комбинированным способами. В первую очередь обрабатываются общественные территории, парки, скверы.
В рамках контракта до 15 октября планируется двукратно обработать 112,5 га площади. На сегодняшний день большая часть земель однократно обработана.
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