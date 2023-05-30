Системы хранения и подачи медицинского газа модернизировали в Островской больнице

19:01, 30 мая 2023, ПАИ

В Островской межрайонной больнице модернизировали системы хранения и подачи медицинского газа, сообщили в телеграм-канале «Офицальный канал Псковской области».

В медицинском учреждении осуществлён монтаж и запуск кислородного газификатора, сообщает комитет по здравоохранению Псковской области.

До этого долгое время больница использовала баллонный кислород. Теперь учреждение сможет хранить большой запас кислорода на небольшой площади и обеспечивать бесперебойное снабжение кислородом своих пациентов.