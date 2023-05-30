Системы хранения и подачи медицинского газа модернизировали в Островской больнице
В Островской межрайонной больнице модернизировали системы хранения и подачи медицинского газа, сообщили в телеграм-канале «Офицальный канал Псковской области».
В медицинском учреждении осуществлён монтаж и запуск кислородного газификатора, сообщает комитет по здравоохранению Псковской области.
До этого долгое время больница использовала баллонный кислород. Теперь учреждение сможет хранить большой запас кислорода на небольшой площади и обеспечивать бесперебойное снабжение кислородом своих пациентов.
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