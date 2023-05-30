Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Илья Стрелков – о существующей в регионе оппозиции: Она есть, но представлена слабо

Руководитель организации «Экспертный клуб: Псковский регион» Илья Стрелков на  Всероссийском экспертном форуме в центре знаний «Машук» обменялся с управляющим директором ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдусом Алиевым мнениями по поводу наличия или отсутствия в Псковской области оппозиции и достижения легитимности выборного процесса, передаёт корреспондент ПАИ.

«Мы всегда с большим трепетом следим за круглыми столами уважаемого института, и несколько раз эксперты говорили, что в нашем регионе совершенно нет оппозиции. На что мы отвечаем: она есть, но представлена слабо. У нашего ВДЛ уровень поддержки более 70 % по всем возможным запросам», — отметил Илья Стрелков.

По его словам, «ребята из оппозиции обращаются к федеральным боссам», но те в свою очередь не предоставляют необходимые для классических выборных кампаний средства.

«Они говорят: на кампанию не дадим денег, потому что у вас и так всё понятно», — уточнил руководитель клуба.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













30 мая 2023

Фирдус Алиев – о Михаиле Ведерникове: Кандидат обладает одним из высочайших рейтингов среди губернаторов
30 мая 2023

Игорь Дитрих стал гостем программы на «Серебряном дожде». Главное
30 мая 2023

Михаил Ведерников ответил на вопросы парламентской оппозиции
30 мая 2023

Единороссы областного Собрания встретились с Михаилом Ведерниковым накануне отчёта
30 мая 2023

Игорь Дитрих: У нас нет потерянного поколения
30 мая 2023

Жители улиц Алёхина и Доставалова обратились за помощью к Александру Братчикову
30 мая 2023

Игорь Дитрих оценил работу команды Михаила Ведерникова
30 мая 2023

Игорь Дитрих станет гостем программы на «Серебряном дожде»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...