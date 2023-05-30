Илья Стрелков – о существующей в регионе оппозиции: Она есть, но представлена слабо

19:26, 30 мая 2023, ПАИ

Руководитель организации «Экспертный клуб: Псковский регион» Илья Стрелков на Всероссийском экспертном форуме в центре знаний «Машук» обменялся с управляющим директором ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдусом Алиевым мнениями по поводу наличия или отсутствия в Псковской области оппозиции и достижения легитимности выборного процесса, передаёт корреспондент ПАИ.

«Мы всегда с большим трепетом следим за круглыми столами уважаемого института, и несколько раз эксперты говорили, что в нашем регионе совершенно нет оппозиции. На что мы отвечаем: она есть, но представлена слабо. У нашего ВДЛ уровень поддержки более 70 % по всем возможным запросам», — отметил Илья Стрелков.

По его словам, «ребята из оппозиции обращаются к федеральным боссам», но те в свою очередь не предоставляют необходимые для классических выборных кампаний средства.

«Они говорят: на кампанию не дадим денег, потому что у вас и так всё понятно», — уточнил руководитель клуба.