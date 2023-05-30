Выставка столярных инструментов из музейного фонда представлена в администрации Струг Красных

19:57, 30 мая 2023, ПАИ

В фойе администрации городского поселения «Струги Красные» открыта выставка из фондов районного краеведческого музея «Что нам стоит дом построить». Об этом сообщила газета «Струги» со ссылкой на страницу музея.

«Фонды нашего музея хранят разного рода столярные инструменты, которые, безусловно, использовались и в строительстве домов: чера, рейсмус, отволочка, теперь вот лучковой пилой обзавелись», — рассказала главный хранитель Вита Михайлова.

По славам главного хранителя, за последний месяц дарители порадовали приличным поступлением разного рода рубанков, а кузнец и внештатный сотрудник музея по совместительству Александр Шпилевой постарался реставрировать большую часть поступивших инструментов.

«Восстановить, к сожалению, удалось не всё, но вот про один из них — про эту самую медведку — ждём «фильм» мастерской «Струги-Белая», — уточнила Вита Михайлова.

