Фасад исторического здания отремонтируют в Печорах

20:15, 30 мая 2023, ПАИ

Глава Печорского района Сергей Тарасик провёл встречу с владельцами дома № 3 на улице Псковской. Об этом сообщила газета «Печорская правда».

«Разговор получился конструктивным. Собственники пошли навстречу в понимании, что ремонтировать фасад здания нужно. Настрой у людей есть. Внешний вид будущего фасада впечатляет. Пора начинать работу. Предложенная концепция одобрена комитетом по охране памятников и в итоге уже утверждена. Колористическое решение интересно», — пояснил Сергей Тарасик.

Добавим, что цветовая гамма обновлённого фасада дома № 3 на улице Псковской оживит центр Печор и позволит ему стать ярким и запоминающимся.