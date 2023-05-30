Фасад исторического здания отремонтируют в Печорах
Глава Печорского района Сергей Тарасик провёл встречу с владельцами дома № 3 на улице Псковской. Об этом сообщила газета «Печорская правда».
«Разговор получился конструктивным. Собственники пошли навстречу в понимании, что ремонтировать фасад здания нужно. Настрой у людей есть. Внешний вид будущего фасада впечатляет. Пора начинать работу. Предложенная концепция одобрена комитетом по охране памятников и в итоге уже утверждена. Колористическое решение интересно», — пояснил Сергей Тарасик.
Добавим, что цветовая гамма обновлённого фасада дома № 3 на улице Псковской оживит центр Печор и позволит ему стать ярким и запоминающимся.
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