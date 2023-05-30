Пятиклассники Бежаницкой школы сходили в поход на Богдановский пруд

20:39, 30 мая 2023, ПАИ

Учащиеся пятого класса со своим классным руководителем Дмитрием Спиридоновым и родителями отправились в поход на Богдановский пруд. Об этом сообщила газета «Сельская новь».

В торжественной обстановке были подведены итоги 2022/2023 учебного года, похвальными листами и грамотами отмечены отличники, хорошисты и ребята, показавшие высокие спортивные результаты. Учащиеся вместе с родителями пекли картошку и хлеб на углях, пили травяной чай, рыбачили, а также играли в игры — в вышибалу, «Али-Баба», «Бабушка, нити запутались», кошки-мышки, волейбол, домино и другие.