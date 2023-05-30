Велосипедисты состязались на всероссийских соревнованиях по велоспорту в Великих Луках

21:29, 30 мая 2023, ПАИ

В Великих Луках прошло первенство Псковской области по велоспорту, сообщила газета «Великолукская правда. Новости».

В его рамках состоялись Всероссийские соревнования памяти заслуженного мастера спорта, двукратного чемпиона мира великолучанина Александра Михайловича Зиновьева. Основная часть соревнований прошла на трассах городского центра подготовки велосипедистов.

«Эти соревнования мы проводим ежегодно в память о нашем земляке Александре Зиновьеве. Он был двукратным чемпионом мира, победителем международных соревнований — это гордость для нашего города. Памятная доска в его честь установлена на школе, где он учился», — рассказал нам главный судья соревнований, заслуженный тренер России Юрий Карпенков.

Соревнования прошли в три этапа. Вначале на трассе Великие Луки – Новосокольники спортсмены соревновались в индивидуальной гонке, потом на территории велоцентра — в групповой. В финальный день соревнований состоялся критериум.

«В соревнованиях участвуют и дети самого маленького возраста, и мужчины, женщины. В рамках первенства области проходят всероссийские соревнования в трёх возрастных группах — среди юниорок, среди девушек 15–16 лет и среди юношей 15–16 лет», — отметил Юрий Карпенков.

Продемонстрировать своё мастерство в Великие Луки приехали велогонщики из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Выборга, Воронежа и других городов. Всего в соревнованиях приняло участие около 120 спортсменов.

«Как только сошёл снег, мы выехали на дорогу и на протяжении примерно двух месяцев готовились к соревнованиям. Настрой хороший, погода радует, дети готовы. Все заряжены и эмоционально, и физически, поэтому будем создавать и борьбу, и конкуренцию», — поделился тренер, представитель команды из города Выборга Ленинградской области Владислав Белеванцев.

Лучшие велогонщики были определены в каждой возрастной категории. Спортсмены из Псковской области, занявшие призовые места, вошли в состав региональной сборной. С 4 по 9 июля им предстоит принять участие в массовой велогонке, которая пройдёт в Пушкинских Горах в рамках первенства России.

Результаты соревнований

Групповая гонка:

1-е место — Арина Дикая, Александр Мельшин, Ксения Гарипова, Марк Столяров, Виталина Матюшина, Арсений Кожухов, Никита Андреев, Анастасия Пахомова, Андрей Дяченко,

2-е место — Мария Журавлева, Кирилл Никитин, Мария Стрелкова, Руслан Наумов, Полина Гамова, Иван Минаев, Игорь Кудрявцев, Елизавета Бор, Павел Продченко,

3-е место — Екатерина Веселова, Игорь Родионов, Софья Иванова, Артём Азарский, Полина Трощенкова, Марк Ащеулов, Даниил Рассказов, Екатерина Журавлёва.

Критериум: