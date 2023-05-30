Две ученицы из Островского района стали призёрами интеллектуального конкурса

21:44, 30 мая 2023, ПАИ

Две ученицы из Островского района стали призёрами интеллектуального конкурса «Барс» ПсковГУ. Об этом сообщила газета «Островские вести».

Островский район представляли одиннадцатиклассницы Владислава Васильева (школа № 4) и Варвара Тимофеева (Воронцовская средняя школа). Владислава выполняла задания по обществознанию, Варвара — по биологии, и обе стали призёрами конкурса.

По результатам конкурса при приёме в ПсковГУ победителям и призёрам начисляются дополнительные шесть баллов в качестве индивидуальных достижений.

Владислава и Варвара мечтают о профессии педагога, собираются поступать в ПсковГУ. В их копилке достижений уже есть шесть заветных баллов.

Псковский государственный университет организовал и провёл для учащихся 10–11-х классов Псковской области университетский интеллектуальный конкурс «Барс» по различным дисциплинам школьной программы — по русскому языку, обществознанию, математике, истории, литературе, биологии, химии, географии и физике. Две площадки университета — в Пскове и Великих Луках — приняли 565 участников, из которых 82 стали победителями и призёрами конкурса.