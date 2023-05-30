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Общество

Две ученицы из Островского района стали призёрами интеллектуального конкурса

Две ученицы из Островского района стали призёрами интеллектуального конкурса «Барс» ПсковГУ. Об этом сообщила газета «Островские вести».

Островский район представляли одиннадцатиклассницы Владислава Васильева (школа № 4) и Варвара Тимофеева (Воронцовская средняя школа). Владислава выполняла задания по обществознанию, Варвара — по биологии, и обе стали призёрами конкурса.

По результатам конкурса при приёме в ПсковГУ победителям и призёрам начисляются дополнительные шесть баллов в качестве индивидуальных достижений.

Владислава и Варвара мечтают о профессии педагога, собираются поступать в ПсковГУ. В их копилке достижений уже есть шесть заветных баллов.

Псковский государственный университет организовал и провёл для учащихся 10–11-х классов Псковской области университетский интеллектуальный конкурс «Барс» по различным дисциплинам школьной программы — по русскому языку, обществознанию, математике, истории, литературе, биологии, химии, географии и физике. Две площадки университета — в Пскове и Великих Луках — приняли 565 участников, из которых 82 стали победителями и призёрами конкурса.

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