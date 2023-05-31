Лучших библиотекарей Печорского района наградили грамотами

22:11, 30 мая 2023, ПАИ

В Печорской центральной районной библиотеке состоялось торжественное вручение почётных грамот главы муниципалитета, сообщила газета «Печорская правда».

Награждение было связано с Общероссийским днём библиотек, который отмечался 27 мая. Вручение почётных грамот было поручено заместителю главы Печорского района Алле Монтаровской.

Их получили:

Юлия Степанова, заведующая отделом обслуживания;

Татьяна Иванцова, главный библиотекарь отдела обслуживания;

Светлана Нейжкаша, библиотекарь детской библиотеки;

Валентина Смирнова, главный библиотекарь Митковицкой библиотеки (филиал);

Надежда Виноградова, главный библиотекарь Юшковской библиотеки (филиал).

Дипломами «За верность профессии» директором Печорской центральной районной библиотеки Юлией Бабушкиной были награждены Татьяна Иванцова, Александра Козлова и Алевтина Анитьева.

Отметим, что система библиотек Печорского района состоит из центральной районной модельной библиотеки, районной детской модельной библиотеки и 13 филиалов.