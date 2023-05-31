Лучших библиотекарей Печорского района наградили грамотами
В Печорской центральной районной библиотеке состоялось торжественное вручение почётных грамот главы муниципалитета, сообщила газета «Печорская правда».
Награждение было связано с Общероссийским днём библиотек, который отмечался 27 мая. Вручение почётных грамот было поручено заместителю главы Печорского района Алле Монтаровской.
Их получили:
- Юлия Степанова, заведующая отделом обслуживания;
- Татьяна Иванцова, главный библиотекарь отдела обслуживания;
- Светлана Нейжкаша, библиотекарь детской библиотеки;
- Валентина Смирнова, главный библиотекарь Митковицкой библиотеки (филиал);
- Надежда Виноградова, главный библиотекарь Юшковской библиотеки (филиал).
Дипломами «За верность профессии» директором Печорской центральной районной библиотеки Юлией Бабушкиной были награждены Татьяна Иванцова, Александра Козлова и Алевтина Анитьева.
Отметим, что система библиотек Печорского района состоит из центральной районной модельной библиотеки, районной детской модельной библиотеки и 13 филиалов.
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