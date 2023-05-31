Эксперты рассказали, какие продукты можно диабетикам

22:30, 30 мая 2023, ПАИ

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, что у людей, страдающих сахарным диабетом, нет необходимости полностью отказываться от сладостей, сообщил корреспондент РИА Новости.

По словам специалиста, нужно просто перестроить рацион и сделать его более здоровым.

«Не нужно совсем отказываться от любимых десертов, но важно ограничить их употребление, как и сахара в целом. Вместо блюд, содержащих быстрые углеводы, врачи рекомендуют употреблять продукты, в которых углеводы расщепляются медленно, например цельнозерновые макароны, бурый рис», — цитирует слова Кашух портал «Доктор Питер».

Врач рассказала, что при сахарном диабете любого типа нет запретных продуктов. Однако необходимо грамотно построить рацион, учитывая уровень сахара в крови и тяжесть заболевания.