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Общество

Эксперты рассказали, какие продукты можно диабетикам

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, что у людей, страдающих сахарным диабетом, нет необходимости полностью отказываться от сладостей, сообщил корреспондент РИА Новости.

По словам специалиста, нужно просто перестроить рацион и сделать его более здоровым.

«Не нужно совсем отказываться от любимых десертов, но важно ограничить их употребление, как и сахара в целом. Вместо блюд, содержащих быстрые углеводы, врачи рекомендуют употреблять продукты, в которых углеводы расщепляются медленно, например цельнозерновые макароны, бурый рис», — цитирует слова Кашух портал «Доктор Питер».

Врач рассказала, что при сахарном диабете любого типа нет запретных продуктов. Однако необходимо грамотно построить рацион, учитывая уровень сахара в крови и тяжесть заболевания.

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