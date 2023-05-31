Осуждённые из исправительного центра Великих Лук убирают город

23:16, 30 мая 2023, ПАИ

В Великолукском исправительном центре № 1 осуждённые к принудительным работам принимают участие в уборке территории южного областного центра, сообщили ПАИ в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Так, порядок уже наведён на проспекте Гагарина и на улице Новосокольнической. Наведение порядка проходит в рамках весеннего месячника благоустройства Великих Лук.

Под пристальным надзором сотрудников уголовно-исполнительной системы лица, отбывающие наказание, очищают от накопившейся грязи тротуары и обочины дорог, убирают мусор вдоль пешеходных переходов и проезжей части, выполняют ряд других общественно полезных работ. Благоустраивать город осуждённые выходят в свободное от работы время, проявляя личную инициативу и заинтересованность.

Привлечение осуждённых к труду стало возможным благодаря налаженному взаимодействию руководства ИЦ-1 с бизнес-сообществом, а именно с организацией «Спецавтохозяйство». На недавно состоявшейся встрече стороны обсудили договорённости и уже приступили к их совместной реализации.