Псковских налогоплательщиков предупредили об изменении в справках для самозанятых

23:38, 30 мая 2023, ПАИ

УФНС России по Псковской области информирует налогоплательщиков о внесении изменения в формы документов, используемых для целей подтверждения постановки на учёт в качестве лательщиков налога на профессиональный доход (НПД), а также получения информации о сумме полученных доходов, облагаемых НПД. Об этом сообщили ПАИ в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

В новых формах справок исключено поле «Адрес» (место жительства / место регистрации).

По состоянию на конец мая 2023 года в качестве плательщиков НПД (или самозанятых) в налоговых органах региона зарегистрировались 24 тысячи 278 налогоплательщиков, из них 20 тысяч 64 самозанятых осуществляют свою деятельность на территории Псковской области. Всего с начала 2023 года самозанятые региона зарегистрировали доходы более чем на 861 миллион рублей. Сумма уплаченного налога составила 42 миллиона 811 тысяч рублей.

Напомним, специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД) на территории Псковской области был введён 1 июля 2020 года.

Применение НПД позволяет законно осуществлять предпринимательскую деятельность при льготных ставках (4 % — с доходов, полученных от физических лиц, и 6 % — с доходов, полученных от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), при этом отсутствует обязанность использовать ККТ, уплачивать страховые взносы и предоставлять налоговую декларацию.

Регистрация в качестве самозанятого занимает несколько минут. Необходимо скачать мобильное приложение «Мой налог», подготовить паспорт для сканирования и проверки, а также фотографию, которую можно сделать на камеру смартфона. Заполнять заявление на бумаге и посещать инспекцию не нужно.

Более подробную информацию о специальном налоговом режиме «Налог на профессиональный доход», о видах деятельности, к которым может быть применён налог на профессиональный доход, а также ответы на часто задаваемые вопросы и пошаговую инструкцию по регистрации можно найти на официальном сайте ФНС России.