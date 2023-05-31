Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковских налогоплательщиков предупредили об изменении в справках для самозанятых

УФНС России по Псковской области информирует налогоплательщиков о внесении изменения в формы документов, используемых для целей подтверждения постановки на учёт в качестве лательщиков налога на профессиональный доход (НПД), а также получения информации о сумме полученных доходов, облагаемых НПД. Об этом сообщили ПАИ в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

В новых формах справок исключено поле «Адрес» (место жительства / место регистрации).

По состоянию на конец мая 2023 года в качестве плательщиков НПД (или самозанятых) в налоговых органах региона зарегистрировались 24 тысячи 278 налогоплательщиков, из них 20 тысяч 64 самозанятых осуществляют свою деятельность на территории Псковской области. Всего с начала 2023 года самозанятые региона зарегистрировали доходы более чем на 861 миллион рублей. Сумма уплаченного налога составила 42 миллиона 811 тысяч рублей.

Напомним, специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД) на территории Псковской области был введён 1 июля 2020 года.

Применение НПД позволяет законно осуществлять предпринимательскую деятельность при льготных ставках (4 % — с доходов, полученных от физических лиц, и 6 % — с доходов, полученных от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), при этом отсутствует обязанность использовать ККТ, уплачивать страховые взносы и предоставлять налоговую декларацию.

Регистрация в качестве самозанятого занимает несколько минут. Необходимо скачать мобильное приложение «Мой налог», подготовить паспорт для сканирования и проверки, а также фотографию, которую можно сделать на камеру смартфона. Заполнять заявление на бумаге и посещать инспекцию не нужно.

Более подробную информацию о специальном налоговом режиме «Налог на профессиональный доход», о видах деятельности, к которым может быть применён налог на профессиональный доход, а также ответы на часто задаваемые вопросы и пошаговую инструкцию по регистрации можно найти на официальном сайте ФНС России.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













31 мая 2023

В России хотят снизить максимальную скорость кикшеринговых электросамокатов
30 мая 2023

Осуждённые из исправительного центра Великих Лук убирают город

30 мая 2023

Письмо с фронта передали в дар псковскому музею
30 мая 2023

Лучших библиотекарей Печорского района наградили грамотами
30 мая 2023

Две ученицы из Островского района стали призёрами интеллектуального конкурса
30 мая 2023

Велосипедисты состязались на всероссийских соревнованиях по велоспорту в Великих Луках
30 мая 2023

Дорожки и песчаное покрытие обустроят на двух площадках в Пскове
30 мая 2023

Пятиклассники Бежаницкой школы сходили в поход на Богдановский пруд


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...