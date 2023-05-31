Пропавшего в Великих Луках Анатолия Борисова ищет его дочь

17:06, 31 мая 2023, ПАИ

На официальном сайте «Жди меня» разместили информацию о поиске Анатолия Борисова, его ищет дочь Анна.

Анатолий Борисов родился в 1970 году. По словам его дочери, он пропал в 2000 году в Великих Луках (Псковская область). «Больше я его не видела», – отметила она.

Мама и бабушка заявительницы на протяжении шести лет вели плотные поиски родственника. Потом их не стало. Но близкие не теряют надежду узнать, что произошло с Анатолием Борисовым.

«Если вы обладаете информацией о судьбе Анатолия Борисова, пожалуйста, свяжитесь с Анной. Сделать это можно через сайт телепроекта. Достаточно на нём отыскать её обращение по номеру заявки», – говорится в сообщении на сайте телепроекта «Жди меня».

Номер заявки для поиска на сайте – 2887581.