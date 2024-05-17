Михаил Ведерников назначил председателем регионального комитета по ветеринарии Валерия Удалова

00:00, 17 мая 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назначил председателем регионального комитета по ветеринарии Валерия Удалова, который с октября 2023 года занимал должность врио руководителя, сообщил глава региона в своём телеграм-канале.

Также в ходе рабочей встречи Михаил Ведерников и Валерий Удалов обсудили актуальные вопросы отрасли.

«Эпизоотическая обстановка в регионе по АЧС, гриппу птиц и бешенству животных благополучная. За последние годы в каждом муниципальном образовании мы заменили служебный автотранспорт – это 25 единиц техники. Ещё шесть машин планируется закупить в этом году. В областную ветлабораторию приобретён жидкостный хроматограф для проведения экспертизы молочной продукции. Ожидается поступление спектрометра для определения в животноводческой продукции солей тяжёлых металлов», – отметил губернатор.