Михаил Ведерников назначил председателем регионального комитета по ветеринарии Валерия Удалова
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назначил председателем регионального комитета по ветеринарии Валерия Удалова, который с октября 2023 года занимал должность врио руководителя, сообщил глава региона в своём телеграм-канале.
Также в ходе рабочей встречи Михаил Ведерников и Валерий Удалов обсудили актуальные вопросы отрасли.
«Эпизоотическая обстановка в регионе по АЧС, гриппу птиц и бешенству животных благополучная. За последние годы в каждом муниципальном образовании мы заменили служебный автотранспорт – это 25 единиц техники. Ещё шесть машин планируется закупить в этом году. В областную ветлабораторию приобретён жидкостный хроматограф для проведения экспертизы молочной продукции. Ожидается поступление спектрометра для определения в животноводческой продукции солей тяжёлых металлов», – отметил губернатор.
Михаил Ведерников назначил председателем регионального комитета по ветеринарии Валерия Удалова
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