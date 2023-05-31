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Общество

Выставка о Пушкине откроется в Поганкиных палатах

2 июня в Поганкиных палатах Псковского музея-заповедника откроется выставочный проект «Видел я трех царей. Пушкин и самодержавие», посвящённый отношениям Александра Пушкина с русскими императорами, царствовавшими при жизни поэта – Павлом I, Александром I и Николаем I. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

В едином пространстве будут представлены предметы из фондов Государственного музея А. С. Пушкина и Псковского музея-заповедника. Отношение Александра Пушкина к правителям всегда находило отражение в его творчестве. В оде «Вольность» он пишет об убийстве Павла I, где сравнивает правление «увенчанного злодея» с деспотическим произволом римского императора Калигулы. Ни о ком из русских царей, за исключением Петра I, поэт не писал так много, как об Александре I. В своем творчестве Пушкин отдал дань и либеральным реформам начала его правления, и оппозиционным настроениям своего времени. Николай I – единственный русский император, который поддерживал с Пушкиным непосредственное, личное общение. Он даровал Пушкину прощение и принял на себя роль его личного цензора. С Николаем I связаны такие стихотворения, как «В надежде славы и добра…», «Нет, я не льстец, когда царю…», «Герой» и другие.

На выставке покажут предметы, связанные с правителями и их окружением. Пушкинские строки, сопровождающие портреты, помогут лучше понять личность каждого из тех, кто изображен, и отношение к ним поэта. Атмосферу эпохи воссоздадут виды Петербурга и его окрестностей, прижизненные издания произведений Пушкина, рукописи и предметы декоративно-прикладного искусства.

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