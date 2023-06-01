Студентка ПсковГУ – о работе наблюдателя: Это отличная возможность познакомиться с процедурой выборов

20:43, 31 мая 2023, ПАИ

Студенты ПсковГУ работают в качестве общественных наблюдателей на государственной итоговой аттестации. Но, помимо этого, молодые люди также могут быть привлечены в качестве наблюдателей на выборы и референдумы. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ рассказала региональный координатор корпуса общественных наблюдателей Псковской области Алина Корныльева.

«В 2020 году я участвовала в качестве наблюдателя на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции России. Несомненно, хочу отметить, что участие наблюдателей в подобных вещах важно, так как они являются независимыми людьми, которые обеспечивают честность и объективность процедуры», — подчеркнула Алина Корныльева.

Несмотря на достаточно загруженный график — целый день, работа в качестве наблюдателя является, по словам студентки, отличной возможностью для молодёжи познакомиться с другими активистами и с правилами проведения выборов.

«А в дальнейшем можно даже найти себе работу. На мой взгляд, движению есть куда стремиться и расти, но на данный момент корпус имеет ресурсы для закрытия любых потребностей региона», — обратила внимание собеседница ПАИ.

Алина Корныльева рассказала, что пока в корпус не поступали предложения стать наблюдателями на предстоящих выборах.

«Когда я работала в 2020 году, мне очень повезло, потому что меня поставили вместе с очень отзывчивой девушкой, с которой мы всегда договаривались о сменах и друг другу приносили перекус. К тому же руководитель участка был главврачом больницы и в свободное время рассказывал нам интересные случаи из медицины, даже один раз устроил нам небольшое «приключение» в здании больницы», — заключила девушка.