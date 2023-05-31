Сотрудники псковского УФСИН организовали благотворительную акцию ко Дню защиты детей

10:54, 31 мая 2023, ПАИ

Традиционно накануне Дня защиты детей личный состав аппарата управления и подведомственных УФСИН России по Псковской области учреждений присоединяется к благотворительной акции – организации помощи воспитанникам интернатных организаций, детям с ограничениями по здоровью и из нуждающихся семей, ребятам из семей вынужденных переселенцев. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

«Порядка 100 игровых наборов, предметов для творчества, развивающих пособий, мягких игрушек и детских книжек порадуют детвору на предстоящем мероприятии, приуроченном к Международному дню защиты детей. В этом году праздник состоится в 35-й раз и станет ярким событием для мальчишек и девчонок», – отметили в пресс-службе.

Председатель женсовета регионального ведомства Елена Антропова отметила, что они всегда стараются помочь детям. «Очень надеемся, что наша скромная помощь подарит главным действующим лицам праздника настоящие эмоции и веру в настоящее чудо», – заключила она.