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Общество

Продажу алкоголя запретят в Псковской области 1 июня

Продажу алкоголя запретят в Псковской области завтра, 1 июня. Розничную продажу спиртного запретили из-за празднования Международного дня защиты детей.

Фото: ПАИ

Соответствующее постановление администрации региона «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на территории Псковской области» принято 28 января 2015 года.

Напомним, что согласно постановлению запрет на торговлю спиртным вводится также в День молодёжи (27 июня), в день праздника выпускников общеобразовательных учреждений и в День знаний (1 сентября).

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