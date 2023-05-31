Продажу алкоголя запретят в Псковской области 1 июня

10:08, 31 мая 2023, ПАИ

Продажу алкоголя запретят в Псковской области завтра, 1 июня. Розничную продажу спиртного запретили из-за празднования Международного дня защиты детей.

Соответствующее постановление администрации региона «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на территории Псковской области» принято 28 января 2015 года.

Напомним, что согласно постановлению запрет на торговлю спиртным вводится также в День молодёжи (27 июня), в день праздника выпускников общеобразовательных учреждений и в День знаний (1 сентября).