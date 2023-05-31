В Псковской области живёт больше мальчиков до 18 лет, чем девочек

12:41, 31 мая 2023, ПАИ

В Псковской области на начало 2023 года численность детей до 17 лет (включительно) составляла 107 952 человека, или 18,4 % от общей численности населения области, сообщили ПАИ в Псковстате.

Из общей численности детей до 17 лет 51,4 % составили мальчики, 48,6 % – девочки. В 2022 году (по предварительным данным) родилось 4 316 малышей, среди них мальчиков на 78 больше, чем девочек.

Больше всего детей приходилось на возрастную группу от 7 до 14 лет – 52 637 человек. Самых маленьких, в возрасте от 0 до 6 лет, насчитывалось 37 727 человек, а в старшей возрастной группе от 15 до 17 лет – 17 588 человек.

По очередности рождения у матерей в 2022 году первенцев родилось 1 533 ребёнка, вторых детей – 1 488, третьих – 787, четвёртых и последующих детей – 496. В целом по области рождаемость составила 7,3 родившихся на 1000 человек населения.

Выше среднеобластного уровень рождаемости сложился в городах Псков (8,7) и Великие Луки (7,4). Лидерами среди районов области стали Псковский – 8,8 и Островский – 7,6 родившихся на 1000 человек населения.