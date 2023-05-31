Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Псковской области живёт больше мальчиков до 18 лет, чем девочек

В Псковской области на начало 2023 года численность детей до 17 лет (включительно) составляла 107 952 человека, или 18,4 % от общей численности населения области, сообщили ПАИ в Псковстате.

Из общей численности детей до 17 лет 51,4 % составили мальчики, 48,6 % – девочки. В 2022 году (по предварительным данным) родилось 4 316 малышей, среди них мальчиков на 78 больше, чем девочек.

Больше всего детей приходилось на возрастную группу от 7 до 14 лет – 52 637 человек. Самых маленьких, в возрасте от 0 до 6 лет, насчитывалось 37 727 человек, а в старшей возрастной группе от 15 до 17 лет – 17 588 человек.

По очередности рождения у матерей в 2022 году первенцев родилось 1 533 ребёнка, вторых детей – 1 488, третьих – 787, четвёртых и последующих детей – 496. В целом по области рождаемость составила 7,3 родившихся на 1000 человек населения.

Выше среднеобластного уровень рождаемости сложился в городах Псков (8,7) и Великие Луки (7,4). Лидерами среди районов области стали Псковский – 8,8 и Островский – 7,6 родившихся на 1000 человек населения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













31 мая 2023

Илья Стрелков: Михаил Ведерников развенчивает миф об однополярном векторе развития внутриполитических ситуаций в регионе
31 мая 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ Крестный ход вокруг Пскова
31 мая 2023

40 светоотражателей для отпугивание диких животных установили на Северном обходе Пскова
31 мая 2023

В Пушкинских Горах установили новую детскую площадку
31 мая 2023

В Новоржеве завершили благоустройство площади Победы
31 мая 2023

Борьбу с борщевиком и цены на молоко обсудил экономический комитет Псковского облсобрания
31 мая 2023

Спектакль «Казаки в Париже» покажут в Дни пушкинской поэзии и русской культуры
31 мая 2023

Ирина Иванова – о несогласных с дизайн-кодом предпринимателях: Вывески всё равно придётся сменить

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...