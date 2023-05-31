Спортсмены ПсковГУ стали победителями областного фестиваля ГТО среди студентов

10:59, 31 мая 2023, ПАИ

Сборная ПсковГУ заняла первое место на областном фестивале ГТО среди студентов высших учебных заведений. Мероприятие прошло 30 мая в Великих Луках. Победа обеспечила спортсменам проход на всероссийский фестиваль ГТО, который пройдёт в Ханты-Мансийске. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Победительницей в личном первенстве (VII ступень ГТО) стала студентка института промышленных технологий и дизайна Елизавета Николаева. Первым среди парней (VII ступень ГТО) стал Олег Леонтьев из института физико-математических наук и IT.

На VIII ступени первой среди девушек стала Марина Худякова из института гуманитарных наук и языковых коммуникаций, среди парней – Илья Миронов из института физико-математических наук и IT.

Тренирует команду спортсменов доцент кафедры физической культуры и здоровьесбережения ПсковГУ Геннадий Ранцев.