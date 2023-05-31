Посмотреть на птиц приглашают псковичей в Полистовский заповедник

11:22, 31 мая 2023, ПАИ

Орнитолог Оксана Шемякина в конце мая проводила оценку изменений, связанных с рекреационной нагрузкой на экологической тропе Плавницкое болото в Полистовском заповеднике. В результате у специалиста появилась коллекция снимков местных птиц, рассказали ПАИ в заповеднике.

«Оксана Александровна поделилась с нами несколькими фотографиями, сделанными в ходе полевого выезда, а мы спешим поделиться ими с вами. Приезжайте к нам на экскурсии, вам тоже может посчастливиться увидеть этих птиц: большие поганки, большие улиты, кряквы и шилохвости, журавли, лебеди-кликуны, черныши, чирки-свистунки и чирки-трескунки, озерные чайки», – пригласили псковичей.