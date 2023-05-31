Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Съезды к домам и учреждениям планируют заасфальтировать в красногородской деревне Саурово

Дорожные работы в рамках программы «Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия» идут в Красногородском районе, пишет газета «Заря».

Фото: газета «Заря».

В муниципалитете в рамках программы продолжается устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на участке автомобильной дороги Красногородск – Саурово – Дорохи.

«На данный момент уложен выравнивающий слой по всей протяжённости дороги 1+000 – 3+460 км. Сейчас дорожные рабочие обособленного структурного подразделения «Опочецкий филиал» ГБУ ПО «Псковавтодор» укладывают основной слой асфальтобетона по правой стороне дороги», – заявил директор обособленного структурного подразделения «Красногородский филиал» ГБУ ПО «Псковавтодор» Дмитрий Михайлов.

Он добавил, что в ближайшем будущем планируется заасфальтировать съезды к домам и учреждениям в деревне Саурово. «Когда основной ремонт будет завершён, красногородские рабочие займутся отсыпкой обочин», – пояснил директор местного «Псковавтодора».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













31 мая 2023

В Новоржеве завершили благоустройство площади Победы
31 мая 2023

Цены на молоко и борьбу с борщевиком обсудил экономический комитет Псковского облсобрания
31 мая 2023

Спектакль «Казаки в Париже» покажут на Днях пушкинской поэзии и русской культуры
31 мая 2023

Ирина Иванова – о несогласных с дизайн-кодом предпринимателях: Вывески всё равно придётся сменить
31 мая 2023

Псковичам рассказали, когда фонтан в дендропарке заработает в прежнем режиме
31 мая 2023

Как долго длится сезон окрошки, рассказал псковский эксперт
31 мая 2023

Студенты ПсковГУ заняли призовые места на всероссийской студвесне
31 мая 2023

Разработка проекта крупной городской велосети завершается в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...