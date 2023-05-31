Съезды к домам и учреждениям планируют заасфальтировать в красногородской деревне Саурово

13:19, 31 мая 2023, ПАИ

Дорожные работы в рамках программы «Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия» идут в Красногородском районе, пишет газета «Заря».

В муниципалитете в рамках программы продолжается устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на участке автомобильной дороги Красногородск – Саурово – Дорохи.

«На данный момент уложен выравнивающий слой по всей протяжённости дороги 1+000 – 3+460 км. Сейчас дорожные рабочие обособленного структурного подразделения «Опочецкий филиал» ГБУ ПО «Псковавтодор» укладывают основной слой асфальтобетона по правой стороне дороги», – заявил директор обособленного структурного подразделения «Красногородский филиал» ГБУ ПО «Псковавтодор» Дмитрий Михайлов.

Он добавил, что в ближайшем будущем планируется заасфальтировать съезды к домам и учреждениям в деревне Саурово. «Когда основной ремонт будет завершён, красногородские рабочие займутся отсыпкой обочин», – пояснил директор местного «Псковавтодора».