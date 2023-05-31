Пойман – вор: в квартире псковичей нашли прикрученный к счётчику воды огромный магнит

13:53, 31 мая 2023, ПАИ

На что только не идут потребители, чтобы не платить за коммунальные услуги. Однако они сильно ошибаются, полагая, что таким образом экономят свой семейный бюджет. Самая обычная проверка моментально вскроет нарушения, а сделанный перерасчет и штраф не раз заставят пожалеть о содеянном.

В домах, которые находятся на прямом договоре с горводоканалом, контролёры ресурсоснабжающей организации довольно частые гости. Приходить с проверкой они имеют право раз в три месяца. Основная цель обходов – проверить целостность пломб, соответствие информации о действующих счётчиках и контроль передаваемых показаний ИПУ.

Проверка одной квартиры, если у потребителя всё в порядке, занимает от силы пять минут. О своём приходе сотрудники горводоканала предупреждают жителей дома через объявления на подъездах. Ответственные собственники ждут контролёров уже с документами на руках.

«Если же мы приходим в квартиру, где согласно нашему реестру стоит один счётчик, а по факту их два, то времени придётся потратить больше, потому что приходится оформлять соответствующий акт, – отметила контролёр горводоканала Наталья Иванютенко. – В него мы вносим данные собственника, расположение счётчиков в квартире, тип конкретного счётчика, его номер, показания, пломбу, начало и конец поверки. Всё это необходимо, чтоб внести данные в нашу систему».

Каждый контролёр ходит со стопочкой таких актов, чтобы в случае необходимости прямо на месте зафиксировать какие-то изменения, а иногда и нарушения. Без них, к сожалению, не обходится. Некоторые вполне безобидные: не совпадают показания с внесёнными в квитанцию, нарушены сроки поверки, повреждена пломба. Исправить их несложно. Но бывают такие, за которые и к уголовной ответственности могут привлечь.

В мае контролёры псковского горводоканала при обходе многоквартирного дома на дальнем Завеличье нашли магнит, который был установлен на приборе учёта. Приспособление было призвано занижать реальные показатели количества использованной воды.

«За 3,5 года, что я работаю в псковском горводоканале, таких случаев выявлено не было, – отметила начальник службы по правовому и кадровому обеспечению организации Галина Дроздова. – До этого я долгое время работала в управляющей организации в Норильске, и вы не представляете, что находили наши сотрудники на приборах учёта: начиная от всевозможных иголочек, заканчивая различными металлическими предметами».

По словам Галины Дроздовой, потребители должны понимать, что взаимоотношения между ресурсоснабжающей организацией и абонентом регулируются определёнными правилами, которые позволяют компании контролировать использование установленных приборов учёта внутри квартир.

«Когда мы приходим с такими проверками, нас часто не пускают, двери закрывают. Порой в квартире находятся дети или родственники собственника. Иногда потребители сами забывают, что поставили какое-то устройство на свой прибор учёта. Аналогичная история и произошла у нас. По сути дела, случилась кража ресурса, это можно расценивать как воровство», – отметила Галина Дроздова.

На законодательном уровне за такое предусмотрена ответственность. В первую очередь – это начисления в десятикратном размере. Условно говоря, если вы заплатили в прошлом месяце за воду 500 рублей, то в следующем месяце заплатите уже 5 000 рублей. «Достаточно внушительная сумма. Возможно, это кого-то и остановит», – предполагает Галина Дроздова.

Во-вторых, существует административная ответственность, поэтому штрафа нарушителям не миновать. Его минимальный размер составляет от 1 500 рублей. Кроме того, отмечает специалист, дело может дойти и до уголовной ответственности. Ко всему выше перечисленному потребителю придётся нести расходы либо по поверке прибора учёта, либо по его замене. Соответственно, если такое нарушение будет выявлено у юридического лица, то порядок цифр будет совсем иной.

«Такие ситуации достаточно редкие, но, тем не менее, они происходят. Конкретно эту нам очень хочется довести до конца, даже если будут судебные разбирательства», – заверила Галина Дроздова.

По стране статистика по таким случаям печальная, отметил директор муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Константин Болотин. «Я призываю жителей не баловаться такими вещами, платить исправно по показаниям прибора учёта, а воду экономить за счёт сокращения её потребления», – призвал он жителей Пскова, добавив, что из этого случая сделают показательный процесс, чтобы псковичи несколько раз подумали, прежде чем так поступать.