Выездную диспансеризацию проведут в Великих Луках с 1 по 16 июня

13:28, 31 мая 2023, ПАИ

С 1 по 16 июня с 9:00 до 15:00 на площади Ленина в Великих Луках горожане, прикреплённые к Великолукской межрайонной больнице, смогут пройти диспансеризацию. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

Передвижные комплексы оснащены современной медицинской техникой, которая не уступает оборудованию поликлиник. Помимо этого, в одном из ФАПов представлен выездной кабинет гинеколога, где женщины смогут пройти плановый осмотр.