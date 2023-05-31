Выездную диспансеризацию проведут в Великих Луках с 1 по 16 июня
С 1 по 16 июня с 9:00 до 15:00 на площади Ленина в Великих Луках горожане, прикреплённые к Великолукской межрайонной больнице, смогут пройти диспансеризацию. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.
Передвижные комплексы оснащены современной медицинской техникой, которая не уступает оборудованию поликлиник. Помимо этого, в одном из ФАПов представлен выездной кабинет гинеколога, где женщины смогут пройти плановый осмотр.
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