В Псковской области раненому аисту ампутировали крыло для спасения жизни

16:05, 31 мая 2023, ПАИ

Раненого аиста привезли в реабилитационный центр для животных и птиц «Псковский ковчег». Об этом сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Местные жители рассказали, что подобрали птицу на трассе по дороге в Изборск. Аист, по их словам, стоял там возле мостика, практически в воде.

После этого птицу осмотрел врач. Сотрудники подворья объяснили, что аист поступил к ним с переломами крыла. «Восстановить крыло невозможно, ветеринар осмотрел, оно болтается и мешает ему. Оно практически высохло, в таком случае ампутируют», – рассказали в учреждении.

Видео: «Подворье «Птичий дворик» Псков»

«Теперь аист найдёт свой дом в нашем РЦ «Псковский ковчег», – отметили в подворье.

Ранее сообщалось, что оставшегося без матери бельчонка доставили в «Псковский ковчег».