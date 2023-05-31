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Общество

В Псковской области раненому аисту ампутировали крыло для спасения жизни

Раненого аиста привезли в реабилитационный центр для животных и птиц «Псковский ковчег». Об этом сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте». 

Фото: скриншот из видео «Подворье "Птичий дворик" Псков» в соцсети «ВКонтакте»

Местные жители рассказали, что подобрали птицу на трассе по дороге в Изборск. Аист, по их словам, стоял там возле мостика, практически в воде.

После этого птицу осмотрел врач. Сотрудники подворья объяснили, что аист поступил к ним с переломами крыла. «Восстановить крыло невозможно, ветеринар осмотрел, оно болтается и мешает ему. Оно практически высохло, в таком случае ампутируют», – рассказали в учреждении.

 

Видео: «Подворье «Птичий дворик» Псков» 

«Теперь аист найдёт свой дом в нашем РЦ «Псковский ковчег», – отметили в подворье. 

Ранее сообщалось, что оставшегося без матери бельчонка доставили в «Псковский ковчег».

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