В Псковской области раненому аисту ампутировали крыло для спасения жизни
Раненого аиста привезли в реабилитационный центр для животных и птиц «Псковский ковчег». Об этом сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».
Местные жители рассказали, что подобрали птицу на трассе по дороге в Изборск. Аист, по их словам, стоял там возле мостика, практически в воде.
После этого птицу осмотрел врач. Сотрудники подворья объяснили, что аист поступил к ним с переломами крыла. «Восстановить крыло невозможно, ветеринар осмотрел, оно болтается и мешает ему. Оно практически высохло, в таком случае ампутируют», – рассказали в учреждении.
Видео: «Подворье «Птичий дворик» Псков»
«Теперь аист найдёт свой дом в нашем РЦ «Псковский ковчег», – отметили в подворье.
Ранее сообщалось, что оставшегося без матери бельчонка доставили в «Псковский ковчег».
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