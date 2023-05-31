Фильм о Псковской области снимают журналисты из Сербии

15:26, 31 мая 2023, ПАИ

Фильм о Псковской области и её исторических памятниках и красивых окрестностях снимет съёмочная группа из Сербии, которая прибыла сегодня в Псков, сообщили ПАИ в Туристском информационном центре Псковской области.

Информационный тур для телевизионщиков европейской страны стал возможным при поддержке комитета по туризму Псковской области и Туристского информационного центра Псковской области.

Перед приездом на Псковскую землю гости побывали в Краснодарском крае, Санкт-Петербурге. Псков станет очередной площадкой в работе над фильмом.

Команда Balkan Trip стремится представить красоту Сербии и Балкан через самые интересные телевизионные формы и открывая новые форматы и новые перспективы туризма.

Руководит группой сербский телеведущий Бошко Козарский, он же – директор первой русской международной школы в Белграде имени Валентины Терешковой. Уникальность школы в том, что она объединила в себе лучшие традиции образовательных систем двух исторически близких друг другу стран: России и Сербии. В Псков сербские тележурналисты приехали при поддержке Русского центра науки и культуры в Белграде «Русский дом». Центр является представительством в Республике Сербии Федерального агентства «Россотрудничество» и крупнейшим и старейшим духовным центром русского зарубежья.

За несколько дней гости планируют побывать в Псковском музее-заповеднике, прогуляться по Золотой набережной Псковы, Финскому парку, посетить Довмонтов город, Троицкий собор, заснять подсвеченную огнями инсталляцию «Россия начинается здесь». Специальный день съёмочная группа посвятит поездке в Печорский район, где проведет съемки древнего Изборска, посетит музей-заповедник «Изборск», а также побывает в Псково-Печерском монастыре и Мальской долине.

Также журналисты снимут Талабские острова, а затем отправятся в Крыпецкий Иоанно-Богословский монастырь. После возвращения в Псков съёмочная группа планирует осмотреть Святогорский монастырь и поснимать территорию у Гремячей башни.