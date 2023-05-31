ЦУР Псковской области провёл обучающий семинар по ведению госпабликов

15:35, 31 мая 2023, ПАИ

Сотрудники ЦУР Псковской области провели обучение по ведению госпабликов. В образовательном мероприятии приняли участие 65 человек – это сотрудники организаций сферы культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия. Об этом ПАИ сообщили в ЦУР Псковской области.

На семинаре эксперты рассказали о требованиях к ведению соцсетей и поделились, как выстраивать коммуникацию с подписчиками, создавать качественный контент и продвигать его. «Для учреждений сфер культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия ведение госпабликов является важным инструментом для привлечения аудитории. Благодаря социальным сетям можно быстро и эффективно распространять информацию о мероприятиях, выставках, экскурсиях и других интересных событиях. Кроме того, соцсети позволяют учреждениям поддерживать контакт с посетителями, получать обратную связь», – отметила заместитель руководителя ЦУР Псковской области Марина Хлюпина.