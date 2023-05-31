Галина Неваленная – о диспансеризации: Главное, чтобы было удобно людям

16:48, 31 мая 2023, ПАИ

О важности прохождения диспансеризации рассказала в беседе с корреспондентом ПАИ депутат Псковской городской Думы, главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная.

«Ежегодно каждый уважающий себя человек должен проходить профилактическое обследование, диспансеризацию или профосмотр для того, чтобы не пропустить те заболевания, которые на первоначальных этапах почти не проявляются, а в запущенной форме практически неизлечимы», – отметила Галина Невалённая.

Она подчеркнула, что летом в поликлиниках не такое большое количество заразных людей. «Пандемия прошла, у нас буквально единичные обращения с респираторными инфекциями, поликлиника у нас сейчас не перегружена. Диспансеризацию мы можем провести без особых неудобств для самих людей», – рассказала главврач, добавив, что предприятия могут проходить осмотр организованным коллективом.

Также, по ее словам, медики могут приехать прямо в организацию. «Мы получили новый передвижной мобильный комплекс: это мини-поликлиника на колесах или кабинет врача на колесах, в том числе там есть флюорограф, то есть мы прямо на месте можем сделать флюорографию», – обратила внимание Галина Невалённая.

Для индивидуального прохождения диспансеризации жители региона могут обратиться в кол-центр поликлиники (29-90-28). «Можно даже не обращаться в регистратуру, кол-центр работает круглосуточно: днём отвечает оператор, а ночью автоответчик», – отметила собеседница ПАИ.

Она подчеркнула, что существует участковый принцип, и жителям удобнее посещать ту поликлинику, к которой они прикреплены. «Но всё же за диспансеризацией и профосмотрами можно обратиться в любую поликлинику», – обратила внимание главврач.

Галина Неваленная объяснила, что также псковичи могут обратиться в бывшее здание Перинатального центра. «Там проводятся только профилактические осмотры и диспансеризации, туда не ходят больные, это для тех, кто не любит смешения потоков. Мы, конечно, рекомендуем предварительно записаться, телефон кол-центра 29-90-28. Можно также записаться через «Госуслуги». А можно просто записаться на приём к терапевту и сказать, что вы хотите в том числе пройти диспансеризацию», – сказала собеседница ПАИ.

Она добавила, что обратившимся, которые перенесли ковид, назначают дополнительные обследования. «Наша задача – не пропустить, потому что ковид опасен своими осложнениями. Причём даже если официально не был зарегистрирован ковид, а симптомы были, мы всё равно проводим ещё такое обследование», – рассказала Галина Невалённая.

Помимо этого, главврач добавила, что при выявлении факторов риска у пациента, ему также назначают дополнительное обследование.

«Хочу сказать, что там, где активные жители, там всё активно. Представим ситуацию: два-три дома, и старший по дому обратился к нам: «Мы хотим пройти диспансеризацию». Тогда мы приедем, поставим свой автомобильный комплекс там, где максимальная проходимость людей. Ведь мы согласны на любые виды сотрудничества, главное, чтобы было удобно людям», – заключила Галина Невалённая.