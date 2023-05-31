Ещё два модульных туалета появятся в Пскове

16:43, 31 мая 2023, ПАИ

Ещё два модульных общественных туалета установят в Пскове в этом сезоне, заявила в прямом эфире первый заместитель главы администрации Пскова Ирина Иванова. Трансляция ведётся в официальной группе Псковской области.

Один из них появится в Детском парке, над местоположением второго в администрации пока думают, пояснила Ирина Иванова.

По словам Ирины Ивановой, в прошлом сезоне в городе работали все пять общественных туалетов. Кроме того, дополнительно были выставлены биотуалеты. «Перебои в их работе могут быть связаны только с поведением людей, но мы оперативно устраняем последствия», – заявила первый заместитель главы администрации Пскова.

Она также пообещала, что разрушенный вандалами туалет в парке Строителей в скором времени приведут в порядок.