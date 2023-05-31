Ещё два модульных туалета появятся в Пскове
Ещё два модульных общественных туалета установят в Пскове в этом сезоне, заявила в прямом эфире первый заместитель главы администрации Пскова Ирина Иванова. Трансляция ведётся в официальной группе Псковской области.
Один из них появится в Детском парке, над местоположением второго в администрации пока думают, пояснила Ирина Иванова.
По словам Ирины Ивановой, в прошлом сезоне в городе работали все пять общественных туалетов. Кроме того, дополнительно были выставлены биотуалеты. «Перебои в их работе могут быть связаны только с поведением людей, но мы оперативно устраняем последствия», – заявила первый заместитель главы администрации Пскова.
Она также пообещала, что разрушенный вандалами туалет в парке Строителей в скором времени приведут в порядок.
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