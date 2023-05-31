О совместных мероприятиях договорились псковские профсоюзы и «Почта России»

16:22, 31 мая 2023, ПАИ

Состоялась рабочая встреча председателя Псковского областного совета профсоюзов Игоря Иванова, руководителя УФПС Псковской области АО «Почта России» Ольги Беляцкой и председателя Псковской областной общественной организации профсоюза работников связи России Ирины Ивановой.

Как сообщили ПАИ в пресс-службе облсовпрофа, участники встречи обсудили вопросы мотивации работников по вступлению в профсоюз, а также планы совместных мероприятий для трудовых коллективов, в том числе в сфере охраны труда и правовой защиты.

Игорь Иванов рассказал о возможностях профсоюза на территории области, программе мотивации профсоюзного членства, льготных и бесплатных программах для членов профсоюза.

Ольга Беляцкая поделилась своим профсоюзным опытом и выразила активное желание принимать участие в мероприятиях, поддерживать профсоюзное движение в своей организации.

Высокую оценку работе профсоюзов в области дала Ирина Иванова и подчеркнула наличие широкого круга возможностей для членов профсоюза, в частности по правовой и технической поддержке, организации совместных мероприятий, развитию молодёжного движения.

Руководители договорились о подготовке плана мероприятий для членов профсоюза «Почты России» в преддверии Дня российской почты, встрече на уровне СЗФО, которая пройдёт в Псковской области в августе 2023 года.