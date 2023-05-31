Разработка проекта крупной городской велосети завершается в Пскове

17:18, 31 мая 2023, ПАИ

Разработка проекта по непрерывной велосети завершается в Пскове. Об этом сообщила в прямом эфире первый заместитель главы администрации Пскова Ирина Иванова. Трансляция ведётся в официальной группе Псковской области.

«В прошлом году разработана концепция велодвижения в городе. Уже заканчивается разработка проекта по непрерывной маршрутной велосети по Пскову», – сказала она.

Ирина Иванова также отметила, что протяженность велосети составит 90 километров. Реализация проекта займёт три-пять лет.

Ранее сообщалось, что в Пскове благоустроят территорию от кампуса до Мирожского монастыря.