Разработка проекта крупной городской велосети завершается в Пскове
Разработка проекта по непрерывной велосети завершается в Пскове. Об этом сообщила в прямом эфире первый заместитель главы администрации Пскова Ирина Иванова. Трансляция ведётся в официальной группе Псковской области.
«В прошлом году разработана концепция велодвижения в городе. Уже заканчивается разработка проекта по непрерывной маршрутной велосети по Пскову», – сказала она.
Ирина Иванова также отметила, что протяженность велосети составит 90 километров. Реализация проекта займёт три-пять лет.
Ранее сообщалось, что в Пскове благоустроят территорию от кампуса до Мирожского монастыря.
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