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Общество

Ирина Иванова – о несогласных с дизайн-кодом предпринимателях: Вывески всё равно придётся сменить

О внедрении дизайн-кода в Пскове рассказала в прямом эфире первый заместитель главы городской администрации Ирина Иванова. Трансляция ведётся в официальной группе Псковской области.

На фото Ирина Иванова. Фото ПАИ

«В первую очередь работа началась в центре города, сейчас в целом уже в центре вывески приведены в порядок. Сейчас, переходя в спальные районы, мы столкнулись с тем, что не все предприниматели идут сразу навстречу, кто-то даже подаёт в суд. Но это бесполезно, вывески всё равно придётся сменить. В планах до 1 сентября произвести их замены на основных улицах города», – подчеркнула Ирина Иванова.

Напомним, что в 2022 году по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова был разработан и принят дизайн-код Пскова, который включает правила размещения вывесок, оформления ярмарок и нестационарных торговых объектов. В конце мая депутаты Псковской городской Думы внесли изменения в правила благоустройства, санитарного содержания и озеленения Пскова, дополнив раздел о правилах размещения вывесок пунктом об ответственности за неприведение объекта в соответствие с дизайн-кодом в установленные сроки.

В 2022 году глава Пскова Борис Елкин сообщил, что дизайн-код по оформлению вывесок в Пскове распространится и на спальные районы. На тот момент он действовал только в историческом центре города. С июня 2022 года дизайн-код вывесок стал обязательным по всему городу

В мае 2023 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников утвердил дорожную карту внедрения дизайн-кода в регионе. Он подчеркнул, что внедрение дизайн-кода будет включено в KPI глав городских и районных администраций. Главный дедлайн по дорожной карте – 1 сентября.

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