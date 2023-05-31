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Студенты ПсковГУ заняли призовые места на всероссийской студвесне

Студенты Псковского государственного университета стали призёрами в нескольких номинациях всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Мероприятие в эти дни проходит в Перми. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

Студентка четвертого курса Института медицины и экспериментальной биологии Анастасия Литвинова заняла первое место на всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» в номинации «Кастомизация».

«Мы расписывали костюмы, которые будут представлены на закрытии фестиваля. Тема – «Пермский звериный стиль», но с условием – без использования изображений с животными. Я не ожидала, что займу первое место. Такой результат для меня – высшая награда. Я в первый раз на студвесне и, к сожалению, в последний, так как в этом году оканчиваю университет», – рассказала Анастасия Литвинова.

В номинации «Эстрадное пение» (отечественная песня – соло) лауреатом II степени стала студентка четвертого курса ИГУМ Софья Самсонова.

«Я в восторге! Не ожидала, скажу честно, но приложила все силы, чтобы добиться результата. Несмотря на множество препятствий, я смогла это сделать. Главное – вера в себя и надежда на то, что все получится. И все получилось!» – отметила Софья Самсонова.

Всего от Псковской области в фестивале участвуют 11 человек. Псковский государственный университет представляют студенты Софья Самсонова, Денис Долгов, София Киперман, Анастасия Коробкова и ребята из «Творческой лаборатории». Сопровождает учащихся начальник отдела по работе с молодёжью Санжар Джалилов.

В университете добавили, что XXXI Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» для студентов высшего образования совместный проект Российского союза молодёжи и президентской платформы «Россия – страна возможностей» стартовал 26 мая в Перми. 3 500 конкурсантов более чем из 70 регионов представляют около 1 500 конкурсных номеров. Студенты соревнуются в 52 номинациях по 10 направлениям, в том числе и в «Региональной программе».

Организаторы проекта – Министерство науки и высшего образования РФ, общероссийская общественная организация «Российский союз молодёжи», президентская платформа «Россия – страна возможностей», правительство Пермского края, Министерство культуры РФ, Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь).

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