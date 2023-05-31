Как долго длится сезон окрошки, рассказал псковский эксперт

17:37, 31 мая 2023, ПАИ

Сезон окрошки длится более трёх месяцев. Об этом пишет «АиФ-Псков» со ссылкой на руководителя псковской сети точек общественного питания Михаила Пасько.

«Мы вводим её в меню где-то с конца майских праздников, если стоит тёплая погода, а убираем в конце августа», – рассказал Михаил Пасько.

Он подчеркнул, что спрос на блюдо зависит от погоды, а в дни с высокой температурой воздуха продажи могут дойти до 50-80 порций в сутки.

«У нас самый простой вариант окрошки: овощи, курица или ветчина. Картофель кладём внутрь», – отметил предприниматель. По его словам, в точках питания можно приобрести окрошку и на кефире, и на квасе. «Оба варианта пользуются одинаковым спросом», – подчеркнул Михаил Пасько.

Помимо этого, по словам эксперта, холодный свекольник порой может продавать лучше, чем окрошка. Квас для окрошки в сети ресторатора готовят самостоятельно на основе готового концентрата квасного сусла. Туда также добавляют подсушенные корки чёрного хлеба, сахар, изюм и дрожжи.

Михаил Пасько добавил, что на приготовление напитка понадобится около полутора суток. А для того, чтобы сделать квас с помощью настаивания в воде хлебных корок, сахара и дрожжей – до трёх суток.

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