Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Как долго длится сезон окрошки, рассказал псковский эксперт

Сезон окрошки длится более трёх месяцев. Об этом пишет «АиФ-Псков» со ссылкой на руководителя псковской сети точек общественного питания Михаила Пасько.

«Мы вводим её в меню где-то с конца майских праздников, если стоит тёплая погода, а убираем в конце августа», – рассказал Михаил Пасько.

Фото ПАИ

Он подчеркнул, что спрос на блюдо зависит от погоды, а в дни с высокой температурой воздуха продажи могут дойти до 50-80 порций в сутки.

«У нас самый простой вариант окрошки: овощи, курица или ветчина. Картофель кладём внутрь», – отметил предприниматель. По его словам, в точках питания можно приобрести окрошку и на кефире, и на квасе. «Оба варианта пользуются одинаковым спросом», – подчеркнул Михаил Пасько.

Помимо этого, по словам эксперта, холодный свекольник порой может продавать лучше, чем окрошка. Квас для окрошки в сети ресторатора готовят самостоятельно на основе готового концентрата квасного сусла. Туда также добавляют подсушенные корки чёрного хлеба, сахар, изюм и дрожжи.

Михаил Пасько добавил, что на приготовление напитка понадобится около полутора суток. А для того, чтобы сделать квас с помощью настаивания в воде хлебных корок, сахара и дрожжей – до трёх суток.

Полную статью можно прочитать по ссылке

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













31 мая 2023

В Новоржеве завершили благоустройство площади Победы
31 мая 2023

Цены на молоко и борьбу с борщевиком обсудил экономический комитет Псковского облсобрания
31 мая 2023

Спектакль «Казаки в Париже» покажут на Днях пушкинской поэзии и русской культуры
31 мая 2023

Ирина Иванова – о несогласных с дизайн-кодом предпринимателях: Вывески всё равно придётся сменить
31 мая 2023

Псковичам рассказали, когда фонтан в дендропарке заработает в прежнем режиме
31 мая 2023

Как долго длится сезон окрошки, рассказал псковский эксперт
31 мая 2023

Студенты ПсковГУ заняли призовые места на всероссийской студвесне
31 мая 2023

Разработка проекта крупной городской велосети завершается в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...