Литературный калейдоскоп состоялся на берегу озера в Палкино
Литературный калейдоскоп состоялся на берегу Смолинского озера в Палкино сегодня, 31 мая. Об этом пишет газета «Льновод».
В рамках Всероссийской акции «Библионочь» собравшиеся декламировали стихи и прозаические произведения, посвящённые школе и учителям. Тема выбрана не случайно, ведь 2023 год объявлен годом педагога и наставника.
Присутствующие вспоминали школьные годы и своих учителей.
31 мая 2023
Цены на молоко и борьбу с борщевиком обсудил экономический комитет Псковского облсобрания
31 мая 2023
Ирина Иванова – о несогласных с дизайн-кодом предпринимателях: Вывески всё равно придётся сменить