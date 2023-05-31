Литературный калейдоскоп состоялся на берегу озера в Палкино

18:03, 31 мая 2023, ПАИ

Литературный калейдоскоп состоялся на берегу Смолинского озера в Палкино сегодня, 31 мая. Об этом пишет газета «Льновод».

В рамках Всероссийской акции «Библионочь» собравшиеся декламировали стихи и прозаические произведения, посвящённые школе и учителям. Тема выбрана не случайно, ведь 2023 год объявлен годом педагога и наставника.

Присутствующие вспоминали школьные годы и своих учителей.