Двухлетний юбилей отметит Центр туризма и творческих индустрий в эту пятницу

18:29, 31 мая 2023, ПАИ

Председатель Комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации Псков Кристина Кобызь в эфире радиостанции «7 НЕБО» рассказала, как 2 июня пройдёт празднование Дня рождения Центра туризма и творческих индустрий в Пскове.

В этом году 4 июня Центр туризма и творческих индустрий в Пскове отметит свой двухлетний юбилей со дня открытия. В честь этого 2 июня по адресу улица Георгиевская, дом 4 пройдут различные мероприятия.

С 12 до 17 часов будет работать блошиный рынок, на который приглашены ремесленники, которые будут делиться своими работами. Блошиный рынок открыт для всех посетителей.

«Внутри центра туризма будут проходить мероприятия для профессионалов, а также пройдёт презентация экскурсий и туристических маршрутов», — рассказала Кристина Кобызь.

Дальше предстоят экскурсии по набережной, где можно будет узнать много нового об объектах, связанных с Александром Невским.

«Также пройдёт костюмированная экскурсия по дому с призраками, ставшая излюбленной для псковичей», — отметила председатель комитета.

Завершится праздник выставкой художника Сергея Руднева «Цвета жизни». Записаться на экскурсии можно по телефону 29-01-01.