Двухлетний юбилей отметит Центр туризма и творческих индустрий в эту пятницу
Председатель Комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации Псков Кристина Кобызь в эфире радиостанции «7 НЕБО» рассказала, как 2 июня пройдёт празднование Дня рождения Центра туризма и творческих индустрий в Пскове.
В этом году 4 июня Центр туризма и творческих индустрий в Пскове отметит свой двухлетний юбилей со дня открытия. В честь этого 2 июня по адресу улица Георгиевская, дом 4 пройдут различные мероприятия.
С 12 до 17 часов будет работать блошиный рынок, на который приглашены ремесленники, которые будут делиться своими работами. Блошиный рынок открыт для всех посетителей.
«Внутри центра туризма будут проходить мероприятия для профессионалов, а также пройдёт презентация экскурсий и туристических маршрутов», — рассказала Кристина Кобызь.
Дальше предстоят экскурсии по набережной, где можно будет узнать много нового об объектах, связанных с Александром Невским.
«Также пройдёт костюмированная экскурсия по дому с призраками, ставшая излюбленной для псковичей», — отметила председатель комитета.
Завершится праздник выставкой художника Сергея Руднева «Цвета жизни». Записаться на экскурсии можно по телефону 29-01-01.
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