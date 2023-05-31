В Новоржеве завершили благоустройство площади Победы
Завершены работы по благоустройству общественной территории площадь Победы в Новоржеве. Об это ПАИ сообщила редакция газеты «Земля новоржевская».
Уложено новое асфальтобетонное покрытие, установлены «полусферы» на въезде на площадь со стороны улицы Пушкина. Новые вазоны заняли свое место по углам клумбы в центре площади. Рабочие подрядной организации высадили цветы в вазоны, а работники по благоустройству администрации городского поселения освежили краску.
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