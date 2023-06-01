В Пушкинских Горах установили новую детскую площадку

19:10, 31 мая 2023, ПАИ

Новую игровую площадку установили для группы дошкольников Исской основной общеобразовательной школы в преддверии Дня защиты детей в Пушкиногорском районе. Об этом ПАИ сообщила газета «Пушкинский край».

Глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова уточнила, что вопрос о новой площадке поднимался давно и администрация района смогла установить новое оборудование за счёт средств районного бюджета.

«Яркие качели, песочница, спортивные приспособления, несомненно, дают больше возможностей для прогулок с малышами на свежем воздухе. Площадку юные хозяева — мальчишки и девчонки — уже проверили на прочность и оценили по достоинству», — сообщила глава.

Оксана Филиппова отметила, что большую помощь в установке площадки оказали родители и сотрудники школы.