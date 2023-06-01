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Общество

40 светоотражателей для отпугивания диких животных установили на Северном обходе Пскова

Для обеспечения безопасности дорожного движения на Северном обходе Пскова «Псковавтодор» установил 40 светоотражателей на металлических столбиках для отпугивания диких животных. Об этом сообщили в телеграм-канале «Официальный канал Псковской области».

Фото из телеграм-канала «Официальный канал Псковской области»

Катафоты на столбиках установлены на расстоянии 100 м, а в местах повышенной опасности и на участках, где были зафиксированы ДТП с участием диких животных, — 50 м.

Как это работает

Оптическая система предупреждения в сумерках или ночью направляет свет фар приближающегося автомобиля в сторону обочины. В результате возникает постоянно меняющийся оптический предупреждающий забор, который заставляет животных двигаться в сторону, противоположную от автодороги.

Отражается свет исключительно на обочину, так что для участников дорожного движения на дороге нет опасности ослепления. Благодаря его использованию происходит отграничивание естественной среды обитания животных от транспорта. Если автомобиль удаляется, оптический забор «отключается», и животные могут спокойно пересечь дорогу.

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