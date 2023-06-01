Сотрудник Псковского музея-заповедника стал автором статей о Печерской обители

09:26, 01 июня 2023, ПАИ

Вышел новый номер исторического коллекционного журнала «Кремли и крепости земли русской», посвящённый предстоящему юбилею Псково-Печерского монастыря, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Сотрудник Псковского музея-заповедника, начальник отдела «Псковский кремль» Роман Коваль подготовил для издания ряд статей. Журнал даёт возможность читателям отправиться в путешествие по древним городам России и узнать интересные факты из их истории. Роман Коваль является постоянным автором издания, рассказывая о крепостях, размещённых в разных уголках России.

«На территории России и стран СНГ большое количество крепостей, их история, безусловно, уникальна. Наше славное прошлое необходимо правильно популяризировать, и данный журнал с этим отлично справляется», – поделился Роман Коваль.

В свежем выпуске, подготовленном при участии сотрудника музея, рассказывается о важном стратегическом значении Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, о строительстве оборонительных укреплений, о важной миссии обители в разные исторические периоды нашего государства и о том, чем живёт монастырь сейчас.

Стоит отметить, что Роман Коваль готовил материалы для других выпусков журнала «Кремли и крепости земли русской», посвящённых Пскову, Гдову и Тобольску. Автор признаётся, что работа над текстами не всегда легкая, но очень интересная, так как всегда хочется найти разноплановый материал, чтобы увлечь читателя.

В прошлом году в Приказной палате Псковского кремля проходила презентация журнала «Кремли и крепости земли русской» компании MODIMIO, выпуски которого посвящены псковским крепостям. Издания представляли главный редактор журнала и авторы статей, в том числе Роман Коваль.