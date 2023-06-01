Особенности русского Предвозрождения обсудили филологи ПсковГУ

20:33, 31 мая 2023, ПАИ

В Псковском государственном университете под руководством профессора Валентины Охотниковой состоялось заседание, приуроченное к Дню славянской письменности и культуры, сообщили в пресс-службе университета.

«День славянской письменности широко отмечается во всём мире, — подчеркнула Валентина Охотникова. — Эта дата имеет особое значение для славянских народов, потому что именно с деятельности Кирилла и Мефодия начинается их история. Сегодняшнее наше заседание мы посвящаем периоду развития русской литературы и культуры XIV–XV веков. Это особое время в истории государства, литературы и культуры. Академик Дмитрий Сергеевич Лихачёв назвал этот период Предвозрождением. След, оставленный этим периодом, может показаться не таким значительным, но он очень важный».

В ходе встречи студенты Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций выступили с докладами, разделенными на три блока: «Русь и Западная Европа. Литературные и культурные связи», «Русское «самовластье» в житийном жанре» и «Преображение византийских традиций в русской иконописи XV в.».

Завершилось мероприятие декламированным чтением «Слова о полку Игореве».

Добавим, ежегодно 24 мая во всех славянских странах отмечают День славянской письменности и культуры и торжественно прославляют создателей славянской письменности — святых Кирилла и Мефодия.